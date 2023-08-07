Ihlamur Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Ihlamur Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Ihlamur Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Ihlamur Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Ihlamur fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Ihlamur fidanı ne kadar sürede meyve verir? Ihlamur, görkemli boyutları, gölgelik sağlaması ve kokulu çiçekleri ile park ve bahçelerin favori ağaçlarından biridir. Peki, Ihlamur fidanı nasıl yetiştirilir? Ihlamur fidanı ne zaman dikilir ve ne kadar sürede meyve verir? İşte ıhlamur fidanı yetiştirmeyle ilgili kapsamlı bir rehber…

Ihlamur ağaçları, Malvaceae familyasına aittir ve genellikle kırsal ve kentsel peyzajların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu zarif ve çekici ağaçlar, yaz aylarında hoş kokulu çiçekler açar ve bu çiçeklerin sağlık faydaları oldukça fazladır. Bir Ihlamur fidanını nasıl yetiştireceğinizi bilmek, sizin de kendi bahçenizde bu muhteşem ağaçlardan birine sahip olmanızı sağlayabilir. Bu yazımızda ıhlamur fidanının nasıl yetiştirileceğine, ne zaman ve hangi ayda dikileceğine, kaç günde bir sulanacağına ve ne kadar sürede meyve vereceğine dair ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Ihlamur Fidanı Genel Özellikleri

Ihlamur, Malvaceae familyasına ait bir ağaç türüdür. Ihlamur ağaçları, 15-30 metre yüksekliğe ulaşabilir. Yaprakları kalp şeklindedir ve genellikle 5-10 cm uzunluğundadır. Yaz aylarında açan çiçekleri hoş kokulu olup, çay yapımında kullanılır.

Ihlamur Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Ihlamur fidanı, sonbahar aylarında veya ilkbaharda, don tehlikesinin geçtiği zamanlarda dikilir. Bu dönemler, kök sisteminin yeni ortama uyum sağlaması için en uygun zamanlardır.

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Ihlamur Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Ihlamur fidanı doğru bakım yöntemleri izlendiğinde kolaylıkla yetiştirilebilir. Şimdi bu adımları inceleyelim:

Fidan Seçimi: Ihlamur fidanınızı seçerken, sağlıklı ve hastalıksız olduğundan emin olun. Ayrıca, tercihen kökleri güçlü ve dalları gelişmiş bir fidan seçmeye çalışın.

Toprak Hazırlığı: Ihlamur ağaçları derin ve humuslu toprakları tercih eder. Toprağı hazırlarken, organik madde eklemek ve pH seviyesini kontrol etmek önemlidir. Ihlamur, genellikle nötrden hafif asidik pH değerlerine sahip toprakları sever.

Dikim: Ihlamur fidanını dikmek için fidanın boyutuna uygun bir çukur açın. Çukuru açarken, genişliğinin fidanın kök sisteminden biraz daha geniş, derinliğinin ise fidanın kök boyundan biraz daha derin olmasına dikkat edin. Fidanı çukura yerleştirin ve toprağı fidanın etrafına sıkıca basın.

Sulama: Fidanı dikimden hemen sonra bol suyla sulayın. Bundan sonra, toprak kuruduğunda sulamaya devam edin.

Budama: Ihlamur ağaçları genellikle budamayı iyi tolere eder. Sağlıklı bir ağaç gelişimi için düzenli budama önemlidir. Budamayı, ağacın aktif büyüme dönemi olan ilkbaharda yapın.

Gübreleme: İlk yıl boyunca, genellikle organik gübrelerle birlikte yavaş salınımlı bir gübre kullanmak yeterlidir. İkinci yıl ve sonrasında, azot, fosfor ve potasyum içeren bir gübre kullanabilirsiniz.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Ihlamur ağaçları genellikle sağlıklıdır, ancak yaprak bitleri, örümcek akarları ve mantar hastalıkları gibi sorunlara karşı hassastır. Bu tür sorunları önlemek için, ağacınızı düzenli olarak kontrol edin ve gerekli olduğunda uygun tedaviyi uygulayın.

Ihlamur Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

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Ihlamur ağaçları, toprak kuruduğunda sulanmalıdır. Genellikle, haftada bir veya iki kez sulama yeterli olacaktır. Ancak, yazın sıcak ve kurak dönemlerinde sulama sıklığını artırmak gerekebilir.

Ihlamur Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Ihlamur fidanı aslında meyve vermez. Ancak, genç bir Ihlamur ağacının çiçek açması genellikle 5 ila 10 yıl arasında bir süre alabilir. Ihlamur ağacının çiçekleri genellikle yaz aylarında açar ve bu çiçekler, sağlık faydaları nedeniyle toplanabilir. Çiçeklerin hasadı, genellikle sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılır.

Ihlamur Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Ihlamur fidanı genellikle sonbahar aylarında (Ekim-Kasım) veya ilkbaharda (Mart-Nisan), don tehlikesi geçtikten sonra dikilir.

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