Ihlamur fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Ihlamur fidanı ne kadar sürede meyve verir?
Ihlamur, görkemli boyutları, gölgelik sağlaması ve kokulu çiçekleri ile park ve bahçelerin favori ağaçlarından biridir. Peki, Ihlamur fidanı nasıl yetiştirilir? Ihlamur fidanı ne zaman dikilir ve ne kadar sürede meyve verir? İşte ıhlamur fidanı yetiştirmeyle ilgili kapsamlı bir rehber…
Ihlamur ağaçları, Malvaceae familyasına aittir ve genellikle kırsal ve kentsel peyzajların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu zarif ve çekici ağaçlar, yaz aylarında hoş kokulu çiçekler açar ve bu çiçeklerin sağlık faydaları oldukça fazladır. Bir Ihlamur fidanını nasıl yetiştireceğinizi bilmek, sizin de kendi bahçenizde bu muhteşem ağaçlardan birine sahip olmanızı sağlayabilir. Bu yazımızda ıhlamur fidanının nasıl yetiştirileceğine, ne zaman ve hangi ayda dikileceğine, kaç günde bir sulanacağına ve ne kadar sürede meyve vereceğine dair ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.
Ihlamur Fidanı Genel Özellikleri
Ihlamur, Malvaceae familyasına ait bir ağaç türüdür. Ihlamur ağaçları, 15-30 metre yüksekliğe ulaşabilir. Yaprakları kalp şeklindedir ve genellikle 5-10 cm uzunluğundadır. Yaz aylarında açan çiçekleri hoş kokulu olup, çay yapımında kullanılır.
Ihlamur Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Ihlamur fidanı, sonbahar aylarında veya ilkbaharda, don tehlikesinin geçtiği zamanlarda dikilir. Bu dönemler, kök sisteminin yeni ortama uyum sağlaması için en uygun zamanlardır.
Ihlamur Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Ihlamur fidanı doğru bakım yöntemleri izlendiğinde kolaylıkla yetiştirilebilir. Şimdi bu adımları inceleyelim:
Ihlamur Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Ihlamur ağaçları, toprak kuruduğunda sulanmalıdır. Genellikle, haftada bir veya iki kez sulama yeterli olacaktır. Ancak, yazın sıcak ve kurak dönemlerinde sulama sıklığını artırmak gerekebilir.
Ihlamur Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
Ihlamur fidanı aslında meyve vermez. Ancak, genç bir Ihlamur ağacının çiçek açması genellikle 5 ila 10 yıl arasında bir süre alabilir. Ihlamur ağacının çiçekleri genellikle yaz aylarında açar ve bu çiçekler, sağlık faydaları nedeniyle toplanabilir. Çiçeklerin hasadı, genellikle sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılır.
Ihlamur Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Ihlamur fidanı genellikle sonbahar aylarında (Ekim-Kasım) veya ilkbaharda (Mart-Nisan), don tehlikesi geçtikten sonra dikilir.