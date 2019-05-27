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İhmal genç kızın hayatını kararttı

Batman'da minibüs şoförünün seyir halindeyken kapıları açması sonucu düşen 19 yaşındaki Nasibe Katar ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yakınları ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Tek hayali üniversiteye gitmekti

Bulut Kutlu'nun haberine göre, olay Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Şehir içi minibüs şoförü seyir halindeyken kapıları açtı. Yolculardan 19 yaşındaki Nasibe Katar araçtan düşerek ağır yaralandı. Kafasına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nasibe Katar'ın ağabeyi Rıdvan Katar, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Olayın kardeşinin çarşıdan eve dönerken meydana geldiğini belirten Rıdvan Katar, "Şehir içi servisi seyir halinde kapısı açık bırakılıyor ve kardeşim ne yazık ki orada arabadan düşüyor. Bu olayın üzerine gidilsin. Çok kuralsız davranılıyor. Ceza yememek için çok acele ediyorlar, çok kişi bindiriliyor. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin yetkililer önlem harekete geçsin" dedi.



SINAVA GİRECEKTİ

Kız kardeşinin üniversite sınavına gireceğini ve iki yıldır hazırlandığını belirten Rıdvan Katar şunları söyledi:
"Hayatımız bu kadar ucuz olmamalı. 19 yaşındaki genç bir kızın hayati tehlikesi devam ediyor. Ayın 15-16'sında sınavı var. İki yıldır hayali için çalışıyordu, emeği boşa gidiyor. Hayali Almanca ya da İngilizce öğretmenliğini kazanmaktı. Onun tek hayali üniversiteye gitmekti. Ama ne yazık ki bir ihmal yüzünden, şoför bir dakika erken gitmesi için, fazla yolcu alabilmek için ne yazık ki onun hayallerini ve hayatını hiçe saydılar."

Katar, araçta kamera olmadığını, yol güzergahında da kent güvenlik sistemi kamerası bulunmadığını sözlerine ekledi.

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