Tek hayali üniversiteye gitmekti

Bulut Kutlu'nun haberine göre, olay Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Şehir içi minibüs şoförü seyir halindeyken kapıları açtı. Yolculardan 19 yaşındaki Nasibe Katar araçtan düşerek ağır yaralandı. Kafasına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nasibe Katar'ın ağabeyi Rıdvan Katar, sorumluların cezalandırılmasını istedi.



Olayın kardeşinin çarşıdan eve dönerken meydana geldiğini belirten Rıdvan Katar, "Şehir içi servisi seyir halinde kapısı açık bırakılıyor ve kardeşim ne yazık ki orada arabadan düşüyor. Bu olayın üzerine gidilsin. Çok kuralsız davranılıyor. Ceza yememek için çok acele ediyorlar, çok kişi bindiriliyor. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin yetkililer önlem harekete geçsin" dedi.

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