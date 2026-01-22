Habertürk
        İhracat geliri 3 katına çıktı

        İhracat geliri 3 katına çıktı

        Virgosol 2025 yılında ihracat gelirini üç katına taşıdı. Ürün satışlarında da iki kat artış sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:39
        İhracat geliri 3 katına çıktı
        Yazılım test alanında yapay zekâ odaklı çözümler sunan Virgosol 2025 yılında ihracat gelirini bir önceki yıla kıyasla 3 kat artırdı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Virgosol, aynı dönemde ürün satışlarını da 2 katına çıkararak sürdürülebilir büyümesini tescilledi.

        "KÜRESEL ÖLÇEKTE DAHA FAZLA ETKİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, 2025 yılına ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Virgosol için 2025 yılı ölçeklenmenin hızlandığı bir yıl oldu. Yapay zekâ temelli test çözümlerimizle büyümemizi rakamlara yansıtırken, küresel pazarlarda daha iddialı bir oyuncu olduğumuzu ortaya koyduk. 2026 yılı ise amiral gemimiz RabbitQA başta olmak üzere ürünlerimizin olgunluk seviyesini artırdığımız, Avrupa ve İngiltere başta olmak üzere hedef pazarlarımızı çeşitlendirdiğimiz bir sene olacak. Buna ek olarak hem ekip hem de müşteri yapımızı daha üst ölçekli bir yapıya taşıyacağız. Türkiye’de temelleri atılan bir teknoloji markası olarak, 2026’da küresel ölçekte daha fazla görünürlük ve etki yaratmayı hedefliyoruz.”

