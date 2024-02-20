İhracatın yüzde 10.3'ü demir-çelikten

Türkiye'nin ihracatı 2024 yılına pozitif bir başlangıç yaptı. Ocak ayında ihracat yüzde 3,6 artışla 20 milyar doları aştı. Bu ayda Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 10,5 oranında azalış ile 940 milyon dolar, çelik ihracatı yüzde 2,1 artış ile 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın 12 ayında da düşüş gösteren çelik sektöründe, 1 yıllık düşüş sürecinin ardından kaydedilen artış sektörün 2024 yılına ilişkin umutlarını da artırdı.

Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye toplam ihracatından yüzde 4,7 pay alırken, çelik ihracatının aldığı pay yüzde 5,6 oldu.

Ocak ayında Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (ADMİB) demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 8,5 azalışla 63 milyon dolar olurken, çelik ihracatı ise yüzde 32,3'lük rekor artışla 121 milyon dolara ulaştı.

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ALMANYA İLK SIRADA

Ocak ayında Türkiye'nin demir-çelik ihracatında ilk sıradaki ülke 178 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 113 milyon dolar ile İtalya ve 105 milyon dolar ile Romanya izledi. İlk 10 pazar içinde en dikkat çekici artışlar yüzde 42 ile İspanya'ya, yüzde 32 ile Romanya'ya, yüzde 28 ile Birleşik Krallık'a yapılan ihracatta görüldü.

ADMİB'in ihracatında ise Cezayir'in 16,9 milyon dolar ihracat ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 16,3 milyon dolarla Irak ve 12,3 milyon dolarla Almanya takip etti. İlk 10 pazar içinde Yunanistan'a yüzde 465, Cezayir'e yüzde 260, Romanya'ya yüzde 90, Birleşik Krallık'a ise yüzde 79'luk artışlar kaydedildi.