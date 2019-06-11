Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketler yılın ilk 5 ayında 29 milyar 820 milyon 720 bin dolarlık ihracata imza attı. Bu rakam geçen yılın ocak-mayıs döneminde 28 milyar 298 milyon 525 bin dolar düzeyinde bulunurken bu da geçen bir yıllık süreçte İstanbullu şirketlerin ihracatını yüzde 5,4 artırdığını ortaya koydu. Türkiye'nin 70,5 milyar dolarlık 5 aylık ihracatında İstanbullu şirketlerin payı geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 41.9'dan yüzde 42.3'e yükseldi.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İLK SIRADA

İstanbullu şirketlerin ihracatında aslan payını yüzde 17.8 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3.6 artarak 5 milyar 303 milyon 783 bin dolara ulaştı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 3 milyar 978 milyon 166 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bunu 3 milyar 327 milyon 709 bin dolarla çelik izledi. İstanbul'dan 2.7 milyar dolarlık otomotiv, 2,5 milyar dolarlık elektrik-elektronik, 1,9 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 1.5 milyar dolarlık tekstil, 1.3 milyar dolarlık mücevher, 1.2 milyar dolarlık makine ve aksamları ürünü ihraç edildi. Böylece İstanbul'dan dünyaya ürünlerini ulaştıran 9 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı.

EN FAZLA 'SAVUNMA' ARTIRDI

Ülke ekonomisine yön veren İstanbul'daki şirketlerin, yılın 5 ayında ihracatını en fazla savunma ve havacılık sanayi sektöründe artırdığı görüldü. İstanbul'dan gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihracatı, ocak-mayıs döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 103.7 artarak 342.1 milyon dolara yükselirken bu da söz konusu sektörün ihracat hacminin neredeyse iki katına çıktığına işaret etti. Miktar bazında bakıldığında İstanbul'da bulunan şirketlerin 5 aylık ihracatı en fazla kimyevi maddeler ve mamülleri sektöründe artış kaydetti. İstanbul'da bulunan kimyevi maddeler ve mamülleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler, geçen yılın ilk 5 ayında 3.2 milyar dolarlık ürün ihraç ederken, bu rakamı 2019'un ocak-mayıs döneminde 4 milyar civarına yükseltmeyi başardı. Böylece ihracatta 793.1 milyar dolarlık artış elde etti.

Öte yandan İstanbul'da, otomotiv, çelik, kimya, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demirdışı metaller, elektrik-elektronik, makine, iklimlendirme sanayi, mobilya, hububat, tekstil, deri, su ürünleri, çimento, fındık, meyve-sebze, maden, halı, zeytin ve zeytinyağı, tütün, diğer sanayi, yaş meyve ve sebze, süs bitkileri, kuru meyve, savunma, mücevher, gemi ve yat olmak üzere 27 ayrı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ürettiği ürünleri dünya pazarlarına ulaştırdığı görüldü.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Bu yılın ilk 5 ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı yine Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2018'in aynı sürecine göre yüzde 8,7 azalış kaydetmesine karşın 2 milyar 791.7 milyon dolarla ilk sırada kalmayı başardı. Almanya'nın ardından 1 milyar 863,5 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 472.4 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 306.8 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 130,5 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 73.8 milyon dolarla da Fransa yılın ilk 5 ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarları arasında yer aldı.

227 AYRI NOKTAYA SATIŞ

Söz konusu dönemde İstanbul'dan miktar bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise 276.9 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 236.1 milyon dolarla Malta, 193.7 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 135.9 milyon dolarla da Fas takip etti. Öte yandan yılın ilk yarısında İstanbul'da 27 sektörde faaliyet gösteren şirketler ürünlerini 227 ayrı noktaya ihraç etti.