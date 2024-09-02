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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor İhsan Derelioğlu: Trabzonspor artık hedef takımlardan bir tanesi olacak - Trabzonspor Haberleri

        İhsan Derelioğlu: Trabzonspor artık hedef takımlardan bir tanesi olacak

        Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte Trabzonspor üzerine koyarak, kalitesini de artırarak ligin önemli takımlarından biriyken artık hedef takımlarından bir tanesi olacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:15 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:15
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        "Trabzonspor, hedef takımlardan olacak"
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        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

        "TRABZONSPOR, ARTIK HEDEF TAKIMLARDAN BİRİ OLACAK"

        Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, “Maçın başında ilk 10 dakika istediğimiz gibi başlayamadık. Rakip paylaşımında hatalar yaptık. 10. dakikadan sonra dengeyi kurduk. Hücumda daha üretken olmamız gerekirken pozisyon bulamadık. Her zamanki gibi üretme sorunu yaşadık. Dengeli şekilde ilk yarıyı tamamladık. Zaman zaman bireysel hatalardan kalemizde tehlike yaşadık. Bugün olağan dışı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Maç öncesi 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldık. Maçı kazanamamak beni üzdü. Böyle bir 1,5-2 günden sonra oyuncuların mücadele gücü, oyunu istemeleri, vazgeçmemeleri ilerisi için ve lig periyodunda birtakım tamamlamalar ile birlikte, milli maç arsını iyi değerlendirerek, daha üretken bir takım olacağız sinyallerini verdi. Bu şartlarda oyuncu grubunun yüzde yüzünü sahaya koyması, kimlik ortaya koyması bana göre bu bir kimya bu fişek ateşlenir diye düşünüyorum. Tahminim bu. Temennim de bu. Bundan sonraki süreçte Trabzonspor üzerine koyarak, kalitesini de artırarak ligin önemli takımlarından biriyken artık hedef takımlarından bir tanesi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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