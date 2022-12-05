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İhtiyaç sahiplerine müjde! Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılıyor: Bin 62 TL veriliyor!

Devlet tarafından ihtiyaç sahipleri için yapılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Kampanyalarda verilen ödeme miktarları, koşullara göre değişkenlik gösterebiliyor. Gelen son duyurulara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cepleri bir nebze olsun rahatlatabilmek için tek seferlik 1062 TL ödeme yapacak.

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  • İhtiyaç sahiplerine müjde! Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılıyor: Bin 62 TL veriliyor!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine özel kampanyalar düzenleniyor. Yeni gelen duyuruya göre ihtiyacı olan kişilere tek seferlik, T.C. kimlik kartıyla başvuru sonucu 1062 TL verilecek.
  • İhtiyaç sahiplerine müjde! Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılıyor: Bin 62 TL veriliyor!

    T.C. KİMLİK KARTI İLE BAŞVURU

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan, 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına tek seferlik bin 62 TL tutarında ödeme yapıyor. Ödemeyi almak için T.C. Kimlik kartı ile başvuru yapılması gerekiyor.
  • İhtiyaç sahiplerine müjde! Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılıyor: Bin 62 TL veriliyor!

    ÖLÜM BELGESİ GEREKİYOR!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği 1062 TL tutarındaki ödeme ölüm parası olarak biliniyor. Yapılan ödemeyi alabilmek için ölüm belgesinin sunulması şartların başında geliyor.
  • İhtiyaç sahiplerine müjde! Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılıyor: Bin 62 TL veriliyor!

    ÖDEMELER ARTIYOR MU?

    Ödenen tutar hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Memur aylık katsayısı artış oranında dönemsel olarak artmaktadır" denildi.
  • İhtiyaç sahiplerine müjde! Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılıyor: Bin 62 TL veriliyor!

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Ölüm parası alabilmek için ilk olarak ölüm belgesi sunulmalıdır. Vefat eden kişinin hanesinden olan biri ödemeyi alabilir. Ölüm belgesi sunulduktan sonra süreç başlıyor. T.C. Kimlik kartı ile başvuru gerçekleştiriliyor. 
  • İhtiyaç sahiplerine müjde! Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılıyor: Bin 62 TL veriliyor!

    ÖLÜM PARASI KAÇ KERE ALINABİLİR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1062 TL tek seferliktir. 

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