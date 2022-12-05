T.C. KİMLİK KARTI İLE BAŞVURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan, 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına tek seferlik bin 62 TL tutarında ödeme yapıyor. Ödemeyi almak için T.C. Kimlik kartı ile başvuru yapılması gerekiyor.