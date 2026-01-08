IICEC Direktörü Bora Şekip Güray: Enerjide verimli büyüme, Türkiye için stratejik bir fırsat

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, hızla artan enerji talebinin daha verimli ve yüksek katma değerli çözümlerle yönetilmesinin, Türkiye’nin enerji güvenliği, ithalatın azaltılması, rekabetçi bir enerji sistemi ve sürdürülebilir enerji dönüşümü hedefleri açısından kritik bir fırsat sunduğunu söyledi.

5–11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Güray, son dönemde enerji verimliliğine yönelik farkındalığın artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Güray, enerjiye olan talebi daha verimli ve katma değeri daha yüksek niteliğe ulaştırabilecek stratejilerin ve yatırımların daha sürdürülebilir bir enerji geleceği hedefleri için her yönden büyük önemi olduğunu belirtti.

"Daha verimli bir enerji sistemi enerji arz güvenliğini güçlendirmede ve emisyonların azaltılmasında önemli rol oynayacak"

Bora Şekip Güray, 2025 yılında IICEC tarafından sektörde bir ilk olarak yayımlanan 'Türkiye Enerji Verimliliği Görünümü' çalışmasında, daha verimli bir enerji sisteminin gelişimi yoluyla sağlanacak çok boyutlu kazanımları analitik bir çerçevede değerlendirdiklerini dile getirdi. Güray, "Verimli Büyüme Senaryosunda fayda maliyet çarpanı dört buçuk gibi oldukça çarpıcı bir orana işaret ediyor. Her 1 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı karşılığında fosil yakıt ithalatında ve emisyonlarda azalma ile 4,5 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir. Daha verimli bir enerji sistemi ithalat yükünü azaltarak enerji arz güvenliğini güçlendirmede önemli rol oynayacak" dedi.

"Türkiye Enerji Verimliliği Görünümü Raporu"ndaki bulgulara göre 2053 yılına kadar Verimli Büyüme Senaryosu, Baz Senaryo ile aynı ekonomik çıktıyı yüzde 21 daha az enerji tüketimiyle sağlayabiliyor. Bora Şekip Güray konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Böylelikle Türkiye, kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük olan bazı OECD ülkeleri ile aradaki farkı daha hızlı kapatabiliyor. Bu da özellikle rekabetçilik ve ekonomi perspektifinden bakıldığında raporumuzdaki çarpıcı bir diğer bulgumuz. Verimli Büyüme Senaryosunda emisyonlar daha erken bir vadede tepe noktasına ulaşırken, iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine sağlanacak önemli katkıya işaret ediliyor." "Finansmanı artırmak ve çeşitlendirmek üzere çalışmalar önemli" Bora Şekip Güray, Türkiye’de son dönemde enerji verimliliğinde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Güray sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz ekonominin enerji yoğunluğunda azaltım performansı ile son birkaç yıldır OECD ülkeleri arasında öne çıkmaya devam ediyor. Bu olumlu performansın sürdürülebilmesi için gelişim alanlarımız var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024 yılı başında açıkladığı Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve Eylem Planı önemli bir yol haritası sunuyor. Buradaki hedefler kapsamında 2030 yılına kadar enerji verimliliğine 20,2 milyar dolar yatırım hedefleniyor. Sanayi başta olmak üzere enerji tüketicisi sektörlerde artan farkındalık ile birlikte enerji verimliliği yatırımlarına daha fazla ve daha çeşitlendirilmiş finansman çekebilmek üzere modeller ve iş birlikleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar önem taşıyor."