İki başkanlık,iki yeni yapı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki gelişmeleri izlemek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında iki yeni yapı oluşturulacağını söyledi.

'EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU VE FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ KURULACAK'

Ekonomi reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek için iki yeni yapı kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na bağlı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Finansal İstikrar Komitesi adıyla iki yeni yapı oluşturuyoruz.'' dedi.

'ÜÇ AYDA BİR REFORM TAKİP TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç ayda bir reform takip toplantıları yapılacağını aktardı.





'TÜİK 'İLİŞKİLİ KURULUŞ'A DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) “ilişkili” kuruluş haline dönüştürüleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat istikrarı için de yeni bir komite oluşturulacağını, kamu fiyat artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurdu.







İki başkanlık kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığına bağlı Yazılım ve Donanım Ürünleri Başkanlığı kuruyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu görevlilerinin kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerini kaydetti.



