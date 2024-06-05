"İki günde 12.246 kişi başvurdu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ne başvuru sayısını açıkladı.

“İKİNCİ GÜN İTİBARIYLA TOPLAM BAŞVURU SAYISI 12 BİN 246 KİŞİ OLDU”

Işıkhan, ön kayıtların 3 Haziran’da başladığını işaret ederek, "Ön kayıtlar 3 Haziran’da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.