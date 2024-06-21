İki günde 8 kişi öldü! Konya'da 2. kez katliam gibi kaza!

Konya'da dün, Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki otomobil çarpışmış; kazada, Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

İKİ BEBEK DE YARALANMIŞTI Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

OTOMOBİL DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ Konya'nın Ereğli ilçesinde bugün meydana gelen kazada da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ahmet Ç. (53) idaresindeki otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.