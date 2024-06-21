İki günde 8 kişi öldü! Konya'da 2. kez katliam gibi kaza!
Konya'da, dün 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, bugün de kahreden bir haber geldi. Ereğli ilçesinde Ahmet Ç.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarpıp devrildi. Kazada 4 kişi hayata veda etti
Konya'da dün, Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki otomobil çarpışmış; kazada, Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.
İKİ BEBEK DE YARALANMIŞTI
Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.
OTOMOBİL DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ
Konya'nın Ereğli ilçesinde bugün meydana gelen kazada da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ahmet Ç. (53) idaresindeki otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.
LPG TANKI BİR ANDA ALEV ALDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç'nin yaralı çıktığı otomobilin LPG tankı bir süre sonda alev aldı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Ahmet Ç. ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.