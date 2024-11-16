İki ilde feribot seferleri iptal

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

GÜNEY MARMARA'DA DA İPTAL Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ayrıca, Güney Marmara hattındaki feribot seferlerinin de iptal olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler iptal edilmiştir. Ancak, Avşa'dan saat 06.00'da kalkacak olan Marmara, Balıklı ve Erdek seferi planlandığı şekilde yapılacaktır. Gün içindeki diğer tüm seferler ise hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 17 Kasım 2024 tarihinde ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45'teki seferler de yine olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir."