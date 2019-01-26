Bugün iki ayrı ilde koca dehşeti yaşandı. Kadınlardan biri bıçaklandı, diğeri silahla vuruldu.

Bolu'da tartıştığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı yakalandı. AA'nın haberine göre, Sağlık Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden S.G. ile eşi F.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G. evdeki meyve bıçağıyla karısını sol kolundan yaraladı. Kaçarak kendisini bir odaya kilitleyen F.G'nin yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kolundan yaralanan F.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.G ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TABANCAYLA AĞIR YARALADI

Konya'nın Çumra ilçesinde Serdar Osman Ç. (43),tartıştığı eşi Zekiye Ç.'yi (40) tabanca ile karnından vurarak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, eşi gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre olay, saat 10.15 sıralarında Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Osman Ç., eşi Zekiye Ç. ile ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Serdar Osman Ç., ruhatsız tabancasıyla iki el ateş ederek eşi Zekiye Ç.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekiye Ç., ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zekiye Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Serdar Osman Ç. ise olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.