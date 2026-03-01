İki katlı ahşap evde yangın çıktı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi
Giriş: 01.03.2026 - 01:09 Güncelleme:
Yangın, akşam saatlerinde Ovacık'a bağlı Beydini köyündeki iki katlı ahşap evde çıktı.
İlyas Öğrünç’e ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ