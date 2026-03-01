Canlı
        Haberler Gündem İki katlı ahşap evde yangın çıktı

        İki katlı ahşap evde yangın çıktı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi

        İki katlı ahşap evde yangın

        Yangın, akşam saatlerinde Ovacık'a bağlı Beydini köyündeki iki katlı ahşap evde çıktı.

        İlyas Öğrünç’e ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

