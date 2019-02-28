Olay, İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Hasanpaşa Mahallesi'nde oturan Cihan Eren saat 07.00 sıralarında, ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında götürüp kapıyı üzerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsız olduğu belirtilen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i, başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü.

DHA'nın haberine göre cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Cihan Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Bu sırada gelen Cihan Eren'in akrabaları, oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan çiftin 5 yaşındaki S. ve 3 yaşındaki E. adlı kızlarını evden uzaklaştırdı. Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tutuklanan Cihan Eren hakkında dava açıldı.

DAVA SÜRÜYOR

Tutuklu sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Sanık Cihan Eren, ifadesinde olay gününden önce eşinin kendisini aldattığına yönelik mektup geldiğini, o nedenle bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ise 14 Mayıs 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.