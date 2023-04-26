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Haberler Gündem 3. Sayfa İki şehirde dehşet saçtı! Eşi ve dayısını öldürdü
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İki şehirde dehşet saçtı! "Yasak aşk" iddiasıyla eşi ve dayısını öldürdü

Gaziantep'te Şıhlı Solmaz, "yasak aşk" iddiasıyla dehşet saçtı. Şıhlı Solmaz, önce dayısı ile ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştığı eşi Sakine Solmaz'ı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Ardından da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden Şıhlı Solmaz, burada da dayısı Güngör Yıldız'ı tabancayla başından vurarak öldürüp, kaçtı

İki şehirde dehşet saçtı! Eşi ve dayısını öldürdü
DHA

Gaziantep'te Şıhlı Solmaz (33), önce eşi Sakine Solmaz'ı (28) bıçakla, ardından da Kahramanmaraş'ta dayısı Güngör Yıldız'ı (34) silahla öldürüp, kaçtı.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı. Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın başını bıçakla kesip kaçtı.

VAHŞETİN ARDINDAN PAZARCIK'A GİTTİ

Sakine ve Şıhlı Solmaz
Sakine ve Şıhlı Solmaz

Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine geldi. Şıhlı Solmaz, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı Narlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurup, kaçtı.

HER YERDE ARANIYOR

Şıhlı Solmaz
Şıhlı Solmaz

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şıhlı Solmaz'ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor.

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