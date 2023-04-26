İki şehirde dehşet saçtı! Eşi ve dayısını öldürdü

DHA

Gaziantep'te Şıhlı Solmaz (33), önce eşi Sakine Solmaz'ı (28) bıçakla, ardından da Kahramanmaraş'ta dayısı Güngör Yıldız'ı (34) silahla öldürüp, kaçtı. DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı. Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın başını bıçakla kesip kaçtı.

VAHŞETİN ARDINDAN PAZARCIK'A GİTTİ Sakine ve Şıhlı Solmaz Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine geldi. Şıhlı Solmaz, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı Narlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurup, kaçtı.