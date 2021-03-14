İki TIR'ın arasında korkunç son!

Balıkesir’de, iddiaya göre hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü, 2 TIR'ın arasında kalarak hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 10 D 9166 plakalı otomobil, önünde giden TIR'ı geçmek istedi.
Otomobil, sürücünün hatası ile park halindeki TIR ile hareket halindeki TIR'ın arasında sıkıştı. Kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen ambulans ekipleri otomobil sürücü S.K.'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirtti.
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