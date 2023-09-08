İki Türk sporcu, Catalina Kanalı'nı 13 saatte yüzerek geçti

Ultra maraton yüzücüsü Türk sporcular Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, California saatiyle 22.00'de Los Angeles'in karşısındaki Santa Catalina Adası'ndan suya atladı.

40 KİLOMETRE MESAFEYİ YÜZDÜLER

Kuş bakışı 32 kilometre, akıntılarla 40 kilometre yüzme mesafesinde olan Catalina Kanalı sularında tandem olarak yüzen iki sporcu, 13 saat süren zorlu mücadeleden sonra Sacred Cove denilen koyda ana karaya çıktı.

AA'nın haberine göre, yüzme sırasında tekne ve kanonun eşlik ettiği Altıntaş ve Öz, gece boyunca karanlıkta görünür olmak ve aynı zamanda deniz canlılarının dikkatini çekmemek için yüzerken kırmızı ve yeşil ışık kullandı.

Murat Öz, parkurun en zor kısmının 18-20 derece sıcaklıkta 7 saat süren gece yüzüşü olduğunu belirterek, "Okyanusun bazı yerlerde 2 bin metreyi bulan derinliğinde ülkemizde hiç̧ görmediğimiz balina, köpekbalığı ve deniz aslanı türleri ile beraber yüzdük, onların evlerine misafir olduk." dedi.

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En uygun şartları yakalayabilmek üzere yüzmeye 22.00'de başladıklarını kaydeden Öz, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu zorlu parkuru 2 yüzücü beraber tamamlama amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

41 Yaşındaki Öz, Catalina geçişini bitirerek dünya çapında Triple Crown'u 365 günün altında tamamlayan 10, Türkiye'de ise 5 kişiden biri oldu.

İstanbul Boğazı'nı 16 kez, Çanakkale Boğazı'nı 7 sene üst üste yüzerek geçen Murat Öz, ayrıca 4 Haziran'da, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı ile 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası etrafındaki parkuru yaklaşık 9 saatte yüzerek tamamlamıştı.