ARA TATİL UYGULAMASI KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil hakkında yaptığı son açıklamada, 2027 eğitim-öğretim yılı takvimi üzerinde çalıştıklarını belirterek, ara tatilin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Tekin, eğitim öğretim sürecinin 180 gün olduğunu belirterek “2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz” dedi. Bu yıl ara tatiller, takvimde açıklandığı gibi uygulanmaya devam edecek.