İkinci ara tatil tarihi: Lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri ara tatile ne zaman çıkacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ederken ara tatil araştırmaları hız kazandı. Ramazan Bayramı'nın Mart ayına denk gelmesiyle birlikte ikinci ara tatil ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki, okullarda ikinci dönemin ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...
Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri, ikinci dönem maratonunda yoğun ders temposuna devam ederken, gözler ikinci ara tatil tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı tatili ile birleşecek mi, ara tatil uygulaması kalkacak mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
İKİNCİ ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?
İkinci ara tatil 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı’nın 20–22 Mart 2026 günlerine denk gelmesi nedeniyle, ara tatilin son günü bayram tatiliyle fiilen birleşmiş olacak.
Ancak takvimde ara tatil ve bayram tatili ayrı ayrı yer alıyor; resmi olarak tatillerin birleştirildiğine dair ek bir karar bulunmuyor.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve yaz tatili başlamış olacak.
ARA TATİL UYGULAMASI KALKACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil hakkında yaptığı son açıklamada, 2027 eğitim-öğretim yılı takvimi üzerinde çalıştıklarını belirterek, ara tatilin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendirdiklerini söyledi.
Bakan Tekin, eğitim öğretim sürecinin 180 gün olduğunu belirterek “2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz” dedi. Bu yıl ara tatiller, takvimde açıklandığı gibi uygulanmaya devam edecek.