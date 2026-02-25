Canlı
        İkinci cemre düştü mü? Havaya, suya, toprağa sırasıyla cemre düşme tarihi 2026

        İkinci cemre düştü mü? Havaya, suya, toprağa sırasıyla cemre düşme tarihi 2026

        Baharın müjdecisi olarak bilinen cemre düşme tarihleri gündemde yer alıyor. Cemre düşmesi halk kültüründe baharın habercisi olarak biliniyor. Cemreler hanaya, suya ve toprağa olmak üzere farklı aralıklarla üç kez düşüyor. Ardından havalar ısınıyor ve bahar geliyor. Peki, İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte, havaya, suya, toprağa sırasıyla cemre düşme tarihleri 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 10:30 Güncelleme:
        1

        İlk ceme havaya, ikinci cemre suya düşüyor ve son olarak üçüncü cemre toprağa düşerek baharın geldiğine işaret ediyor. Cemreler bu yıl şubat ve mart aylarında sırasıyla düşecek. Peki, cemre ne zaman düşecek? 2026 İkinci cemre ne zaman düşer? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

        2

        BİRİNCİ CEMRE DÜŞTÜ

        Birinci cemre havaya düştü. Yılın ilk cemresi 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde havaya düştü.

        İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        İkinci cemre, 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Cemrenin suyla buluşmasıyla birlikte deniz, göl ve akarsularda sıcaklık artışı gözlemlenecek, buzlanmaların çözülme süreci hız kazanacak.

        3

        ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Baharın kalıcı etkilerinin hissedildiği üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
