        Haberler Bilgi Yaşam İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri 2026

        İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri 2026

        İkinci cemrenin hangi tarihte düşeceği, gündemde yer almaya devam ediyor. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Peki, ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Giriş: 23.02.2026 - 12:44
        Bahar müjdecisi olarak bilen cemre düşmesinin ilki geride kalırken, ikincisi için geri sayım da başladı. Soğuk kış günlerinin ardından sıcaklıkları arttığı inanılan cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre ikinci defa suya düşecek. Peki, ikinci cemre ne zaman ayın kaçında düşecek? İşte, 2026 cemre düşme tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

        CEMRE NEDİR?

        Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

        İKİNCİ CEMRE CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bahar müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

        ÜÇÜNCÜ CEMRE NEREYE DÜŞER?

        Cemrenin üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

