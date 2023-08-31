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        Haberler Ekonomi Para İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı - Para Haberleri

        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı

        2023'ün ikinci çeyreğinde Türk ekonomisi yıllık yüzde 3.8'lik büyüme kaydetti. Hanehalklarının tüketim harcamaları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:27
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        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
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        TÜİK 2. çeyreğe ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.8 arttı. İkinci çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3.5 büyüdü.

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6.6, hizmetler yüzde 6.4, inşaat yüzde 6.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5.1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4.9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3.2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.3 ve tarım sektörü yüzde 1.2 arttı. Sanayi yüzde 2.6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1.2 azaldı.

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        271 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60.7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.

        TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 15.6 ARTTI

        TÜİK verilerine göre yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5.1 yükseldi.

        MAAŞ ÖDEMELERİ YÜZDE 116 ARTTI

        İşgücü ödemeleri, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 116.3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 31 arttı.

        İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25.3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 34.3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53.3'den yüzde 43.8'e geriledi.

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