İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı

TÜİK 2. çeyreğe ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.8 arttı. İkinci çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3.5 büyüdü.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6.6, hizmetler yüzde 6.4, inşaat yüzde 6.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5.1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4.9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3.2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.3 ve tarım sektörü yüzde 1.2 arttı. Sanayi yüzde 2.6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1.2 azaldı.

REKLAM

271 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60.7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.