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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil'İkinci el araç fiyatları yüzde 85 arttı'
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'İkinci el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı'

Otomotiv data şirketi Cardata, sektörde yaşanan fiyat değişimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Yılbaşından bu yana ikinci el araç fiyatlarında yüzde 80-85 civarında artış var. 1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Pandemiyle birlikte otomotiv üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması bu durumu yarattı. İkinci el araç talebinin artması, piyasada suni fiyat artışlarını da beraberinde getirdi" dedi

İkinci el araç
Yiğitcan Yıldız

Otomotiv sektörüne yönelik veriler sağlayan Cardata, ikinci el otomobil piyasasına yönelik öngörülerini paylaştı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılbaşından bu yana ikinci el araç fiyatlarının yüzde 80-85 civarında arttığını söyledi.

Yalçın, "1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında pandemiyle birlikte otomotiv üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, Mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır aracın olması geliyor. Sıfır kilometre araç almak için bayiye giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını yarattı. Yüksek talep, fiyatları da artırdı" dedi.

'SUNİ FİYAT ARTIŞI VAR'

İkinci el araç piyasasındaki fiyatlarda suni artışlar da olduğunu kaydeden Yalçın, "Diğer sebep ise “suni artışlar” oldu. İkinci el araç fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı, bayi dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekleyerek bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu. İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Hüsamettin Yalçın, Ağustos ayının sonunda güncellenen ÖTV'nin ikinci el piyasasındaki fiyat artışını durdurmadığını da vurguladı.

Yalçın, "İkinci el aracın fiyatını belirlemedeki en büyük unsur o aracın sıfır kilometre fiyatıdır. Dolayısıyla sıfır araç fiyatları arttıkça ikinci el araç fiyatları da ona paralel olarak artar. Esnaf, satıcı, bayi, galeri dediğimiz satıcılar, kendi fiyat konumlandırmalarını markaların belirledikleri yeni fiyatlara göre yaptılar. Yani ikinci el araç fiyatları artmaya devam etti" bilgilerini paylaştı.

Yalçın, 2020'de otomotiv pazarının 700 bin adetlerde kapanacağı tahmininde bulunarak, 2021'de ise pazarın 600 bin adetlere gerileyeceğini fakat ikinci el araç piyasasının ise 6-7 milyon adetlere çıkacağını söyledi.

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