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İkinci normalleşmenin ilk 15 gününde 22 sektörün 19'unda kartlı harcamalar arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) araştırmasına göre, 1 Mart'ta başlayan ikinci normalleşme adımlarının ilk 15 gününde, önde gelen 22 sektörün 19'unda banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalar arttı

İkinci normalleşmenin ilk 15 gününde 22 sektörün 19'unda kartlı harcamalar arttı
AA

Mart ayının ilk 2 haftasında tüketicilerin banka kartı ve kredi kartıyla yaptığı yemek harcamaları önceki 2 haftaya göre yüzde 38 yükselirken, kartlı harcamalardaki artış otomobil kiralamada yüzde 34, hava yollarında ise yüzde 30'u buldu.

İTO, bu ay başlayan kademeli normalleşme döneminin kart harcamaları üzerindeki etkisini TCMB banka kartı ve kredi kartı harcama tutarları verileri üzerinden değerlendirdi.

Şubatın son 2 haftası ile mart ayının ilk 2 haftasındaki kartlı harcamaların karşılaştırıldığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar yemekte yüzde 38, otomobil kiralamada yüzde 34 ve hava yollarında yüzde 30 arttı.

Söz konusu dönemde yapı malzemeleri, hırdavat harcamaları yüzde 21, giyim ve aksesuar ile mobilya ve dekorasyon harcamaları yüzde 18, benzin ve akaryakıt istasyonları harcamaları yüzde 16, hizmetler sektörü, konaklama ve telekomünikasyon harcamaları yüzde 14 yükseliş kaydetti.

Martın ilk yarısında kartla gerçekleştirilen internet alışverişleri, önceki 2 haftaya göre yüzde 11 arttı.

"TEDBİRDE SIKILIK, EKONOMİDEKİ SIKINTIYI SAVAR"

İTO Başkanı Şekib Advagiç, araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, harcamaların yükselirken vaka sayılarını düşürebilmenin önemini vurguladı.

Yeni normalleşme adımlarının, martın ilk 2 haftasında sektörlere nefes vermeye ve ekonomi üzerinde pozitif etkilerini göstermeye başladığını ifade eden Avdagiç, "Özellikle pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektörü bir çıkış trendi yakaladı. Bu artışın kıymetini bilmek zorundayız. 'İşler arttı, vakalar artsa da açık kalmaya devam etmeliyiz' diyemeyiz. Önemli olan tedbirlere uyarak bunu sürekli kılabilmek. Çünkü tedbirde sıkılık, ekonomideki sıkıntıyı savar." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, kademeli normalleşmeyi dört gözle bekleyen yemek sektörünün kartlı harcamalarında yüzde 35'lik artış tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu artış, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren yüz binlerce işletme ve milyonlarca çalışanı için adeta nefes oldu. Yine zor durumda kalan sektörlerimizden hava yollarında yüzde 38'lik önemli bir artış yakalandı. Otomobil kiralamada yüzde 34 çıkış var. Tüm bunlar, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, iç turizme hareket getirdi. Şimdi bize düşen risk rengini kırmızıdan uzak tutup tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmaktır. Hatta mavi kategoriye geçerek daha da bereketli bir döneme adım atabiliriz. Hepsi bizim elimizde. Hem kendi sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı hem de ekonomimizin sağlığı için tedbirlere sıkı sıkıya uyalım."

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