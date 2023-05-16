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İkinci tur oylama bitene kadar borsa nasıl hareket eder?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya oldu. Seçimin ardından borsada yaşanan hareketliliği değerlendiren Yalçınkaya, bu sürecin ikinci tur oylama bitene kadar devam edip etmeyeceğine dair tahminlerini paylaştı. Yalçınkaya ilk çeyrek bilançolarından yola çıkarak 2023'te seçim sonuçları ve uygulanacak ekonomi politikalarının da ışığında hangi sektör ve şirket hisselerinde nasıl bir beklentisi olduğunu açıkladı.

İkinci tur oylama bitene kadar borsa nasıl harekete eder?
HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya oldu. Seçimin ardından borsada yaşanan hareketliliği değerlendiren Yalçınkaya, bu sürecin ikinci tur oylama bitene kadar devam edip etmeyeceğine dair tahminlerini paylaştı. Yalçınkaya ilk çeyrek bilançolarından yola çıkarak 2023'te seçim sonuçları ve uygulanacak ekonomi politikalarının da ışığında hangi sektör ve şirket hisselerinde nasıl bir beklentisi olduğunu açıkladı.

İKİNCİ TUR SONRASI NE OLUR?

Yalçınkaya, ilk tur cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri öncesi agresif bir şekilde satın alınan seçim sonucu ise tahminlerinin tersine sonuçla karşılaşınca aldıkları gibi sert satışa geçen yatırımcıların bazı grup ve sektör hisselerinde yaşattığı oynaklığı da değerlendirdi. Özellikle seçimden bir hafta önce ve seçimin ardından yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım perspektifinin nasıl şekillendiğini dile getiren Yalçınkaya, ikinci tur seçim sonrası beklentisini de sıraladı.

BİLANÇOLAR İYİ Mİ BORSA UCUZ MU?

Şirketlerin birinci çeyrek bilançolarını da değerlendiren Yalçınkaya, 2022 bilançolarına göre 2023 ilk çeyrek bilançolarında neden farklılıklar görüldüğünün analizini yaptı. Seçimin ertesi günü sert gerileyen borsada hisse senetlerinin ucuz hale gelip gelmediğine dair yorumunu paylaşan Yalçınkaya, borsayı bekleyen küresel riskleri de dikkat çekti.

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