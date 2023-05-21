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İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi dün başladı. Dün itibariyle pek çok Avrupa ülkesinde ve ABD'de seçmenler oy kullanmaya gitti

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AA / HABERTURK.COM
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde oy kullanma işlemi dün başladı. Bu kapsamda sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor.

     

     
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

     

     
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    20 Mayıs itibariyle ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde oy kullanma işlemi başladı.

      
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    İsviçre, Belçika, İtalya, İrlanda, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Litvanya, Kırgızistan ve Çin'de seçmenler oy kullanmak için sandık başına gitti.
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    OYLAR ANKARA'YA GETİRİLECEK

    Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

     
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

     

     
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurt dışı sandıklar da açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    İLK TURDA REKOR KATILIM

    14 Mayıs seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrüklerde oy verme işlemine rekor katılım sağlanmıştı. 
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

    3 milyon 416 bin 150 seçmenin yüzde 52,6'sı oy kullanarak şimdiye kadarki en yüksek katılımı gerçekleştirmişti.

     

     
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor
  • İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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