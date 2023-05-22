14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrasında sandık başına gitmeyenler, oy kullanmama cezasını araştırmaya başladı. Bir vatandaşlık görevi olan oy verme işlemi, kullanılmadığı durumlarda cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, "İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, oy kullanmazsam ne olur?" İşte detaylar...