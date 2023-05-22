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İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde oy kullanmamanın cezası seçmenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere seçme hakkını kullanmak zorunludur ve bir vatandaşlık görevidir. Çeşitli sebeplerden ötürü sandık başına gidemeyecek olanlar oy kullanmazsam ne olur sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürdü. İşte 2023 oy kullanmamanın cezası hakkında tüm detaylar...

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  • İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, oy kullanmazsam ne olur?

     14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrasında sandık başına gitmeyenler, oy kullanmama cezasını araştırmaya başladı. Bir vatandaşlık görevi olan oy verme işlemi, kullanılmadığı durumlarda cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, "İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, oy kullanmazsam ne olur?" İşte detaylar...
  • İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, oy kullanmazsam ne olur?

    SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

    Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
  • İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, oy kullanmazsam ne olur?

    OY KULLANMAMA CEZASI 2023

    Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

    2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 
  • İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, oy kullanmazsam ne olur?

    Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.
  • İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar, oy kullanmazsam ne olur?

    OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

    İkinci tur seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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