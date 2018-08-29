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İkiyaka Dağlarında Türk bayraklarıyla halay çektiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, teröristlerden temizlenen İkiyaka Dağlarında Türk bayraklarıyla halay çekerek bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı

29.08.2018 - 01:12 | Güncelleme: AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, PKK'lı teröristlerden temizlenen İkiyaka Dağlarında Türk bayraklarıyla halay çekti.

AA'nın haberine göre, bölgedeki kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, beraberinde Şemdinli ilçesinin Üzümkıran köyünde yaşayan vatandaşlarla Sat Buzul Göllerinin de bulunduğu İkiyaka Dağlarına geldi.

Burada güvenlik güçlerince düzenlenen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" ile PKK'lı teröristlerden temizlenen bölgede Türk bayraklarıyla halay çeken vatandaşlar, doğal güzelliklerin tadını çıkardı, birlikte yer sofrasında yemek yedi.

"TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Mehmet Fırat, yaptığı açıklamada, bölgeyi teröristlerden temizleyerek kendilerine bu imkanı sağlayan Mehmetçik'e teşekkür etti.

Bölgede terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini isteyen Fırat, "Tek terörist kalmayıncaya kadar terör örgütüne yönelik operasyonların devam etmesini istiyoruz. Biz yıllardır PKK'nın elinde her türlü zulme ve eziyete maruz kaldık. Terör örgütünün bugüne kadar yaptığı saldırıları lanetliyoruz." dedi.

Fırat, bölgede bulunan Sat Buzul Göllerinin de turizme açılması gerektiğini vurgulayarak, "Burası turizme açıldığı zaman tüm dünyanın göz bebeği haline gelecek ve ekonomimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Dünyanın dört bir yanından turistler akın edecektir. Buranın silah seslerinden temizlenmesinde ve arındırılmasında emeği geçen başta kıymetli İçişleri Bakanımıza, generallerimize, Hakkari Valimize ve Yüksekova Kaymakamımıza şükran ve minnetlerimizi arz ediyoruz. Artık bölgemizde çatışmaların olmasını değil yatırımların gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

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