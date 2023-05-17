Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. 81 ilde yurt içinde 191 bin 885 sandıkta 55 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan kesin olmayan sonuçlara göre TBMM'de görev alacak olan 600 milletvekili ise belli oldu. Gözler "AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna çevrildi. İşte 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 AK Parti milletvekili sayıları ve tam isim listesi...