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İl il Ak Parti milletvekili listesi belli oldu! İşte 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi

28. Dönem AK Parti milletvekilleri listesi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tura kalırken Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 28. Dönemde TBMM'de yer alacak partilerin 600 milletvekili de belli oldu. İşte AK Parti milletvekilleri tam listesi...

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  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi

    Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. 81 ilde yurt içinde 191 bin 885 sandıkta 55 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan kesin olmayan sonuçlara göre TBMM'de görev alacak olan 600 milletvekili ise belli oldu. Gözler "AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna çevrildi. İşte 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 AK Parti milletvekili sayıları ve tam isim listesi...
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi

    İL İL PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

    AK Parti: 267 Milletvekili

    CHP: 169 Milletveklili

    MHP: 50 Milletvekili

    İYİ Parti 44 Milletvekili
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
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  • İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | AK Parti nereden, kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı ve isim listesi
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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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