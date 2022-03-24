Müslümanlar için kutsal kabulan Ramazan ayına sayılı günler kala il il Ramazan imsakiyesi gündeme geldi. Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar illerin iftar ve sahur saatlerine merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı Ramazan imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve illerin iftar vakti netlik kazandı. İşte, 2022 il il iftar saati...

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