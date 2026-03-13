İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi'nde ve ardından Chicago Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaparak başlayan Ortaylı, 1989 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Türk tarihine büyük katkı sağlamıştır. 2005 ile 2012 yılları arasında Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süreçte, sarayın korunması ve kültürel değerlerin sergilenmesi konularında önemli adımlar atmıştır.

Ortaylı, Türk tarihçiliği alanında uluslararası alanda tanınan bir isim oldu. Öğrencilerine ve okuyucularına geniş bir perspektif sunan eserleriyle de Türk tarihine dair bilgi birikimini paylaştı.