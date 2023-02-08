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İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği: BTK kararını gözden geçirmeli

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan sosyal medya uygulamalarının kısıtlanma kararının gözden geçirilmesini talep etti

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği: BTK kararını gözden geçirmeli
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İDA tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin yaşadığı büyük felaket iletişimin ve iletişim araçlarının hayatiyetini bir kez daha ortaya çıkardı. Deprem felaketinin yaşandığı illerimizde enkaz altındaki pek çok can iletişim araçları ve platformlarının yönlendirmesi ile kurtuldu. Yardım konusundaki yönlendirme ve organizasyonların da önemli kısmı sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirildi ve gerçekleştiriliyor.

Ne yazık ki en çok insani ihtiyacın duyulduğu bugünlerde bazı sosyal medya uygulamalarına erişimin 5651 sayılı kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından kısıtlandığını öğrendik. Böyle bir dönemde sosyal medya platformlarına yönelik sebebi ne olursa olsun bant daraltılması gibi erişimi zorlaştıran veya önleyen uygulamaları zamansız buluyor, yetkililerin bu kararlarını yeniden gözden geçirmelerini ve ilgili kararın ertelenmesini istiyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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