AA

Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı iletişim imkanı veren 4,5G teknolojisinin kullanıldığı Türkiye'de 2011 -2019 döneminde Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmecilerce 77 milyar 611 milyon 315 bin liralık yatırım yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerine göre, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 2011'de 5 milyar 600 milyon 663 bin liralık yatırıma imza atıldı. Yatırım tutarı 2012'de 5 milyar 761 milyon 549 bin lira, 2013'te 5 milyar 462 milyon 402 bin lira, 2014'te 5 milyar 670 milyon 234 bin lira olarak gerçekleşti.

İşletmeciler en fazla yatırımı, yaklaşık 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin olduğu 2015'te yaptı. 2016'da 7 milyar 427 milyon 592 bin liralık yatırım hayata geçirilirken, söz konusu tutar 2017'de 8 milyar 154 milyon 243 bin lira, 2018'de 9 milyar 404 milyon 70 bin lira, geçen yıl ise 12 milyar 855 milyon 586 bin lira olarak hesaplandı.

Böylece 2011-2019 döneminde kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla işletmeciler tarafından yapılan yatırımın tutarı 77 milyar 611 milyon 315 bin 158 lira oldu.

Geçen yıl en fazla yatırımı 4 milyar 924 milyon 633 bin lira ile Turkcell yaptı. Turkcell'i 2 milyar 354 milyon 748 bin lira ile Türk Telekom, 1 milyar 668 milyon 144 bin lirayla TT Mobil, 1 milyar 285 milyon 298 bin lirayla Vodafone izledi.

Böylece geçen yılın sonunda, Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarı 10 milyar 232 milyon 824 bin lira olarak kayıtlara geçti. Anılan yılda diğer işletmecilerin yatırım tutarı ise 2 milyar 622 milyon 761 bin lira olarak gerçekleşti.

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