İlhan Palut: Bugün ligi korkmaya başladığımız yerde noktalamadık

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi sahasında 6-3 mağlup ederek 43 puana yükseldi ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

"6 PUAN BİZİ MATEMATİKSEL OLARAK RAHATLATACAKTI"

Palut, yoğun bir stres altında olduklarını kaydederek, "Ligde son bir buçuk iki aydır içinde bulunduğumuz durum gerçekten kolay bir durum değildi. Antalya deplasmanından sonra başlayan bir yarışın içerisinde bulduk kendimizi. Tabii çok yoğun, stresli zamanlar. Gerçek performansını göstermenin zor olduğu bir baskı periyodu. Bugüne geldiğimiz zaman ise bugün kazansak da bir galibiyete daha ihtiyaç duyduğumuz bir senaryodaydık. En azından 6 puan bizi matematiksel olarak rahatlatacaktı. Onun için bu maçı yüzde 100 kazanmamız gerekiyordu. Sonra Beşiktaş ve Hatay maçından minimum iki puan daha gerekiyordu. Ama bugün çok önemliydi. Evet oyuna baktığınız zaman çok güzel goller attık, gerçekten plana uygun goller attık. Öteki taraftan 3 tane de çok kötü gol yedik. Öne geçtik yakalandık, 4-2 oldu. Rahatladık mı derken bir kötü gol daha, yani sürekli bu heyecan baskı hepimizin üzerinde devam etti. Ama sonra bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlarda bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı" dedi.