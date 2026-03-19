        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: Çok değerli bir galibiyet - Tümosan Konyaspor Haberleri

        İlhan Palut: Çok değerli bir galibiyet

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 23:40 Güncelleme:
        "Çok değerli bir galibiyet"

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

        "ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin kalan maç sayısı ve puan tablosu hepinizin malumu. Geçen haftaya dönecek olursak çok değerli bir galibiyet. Maçın son periyodu içerisinde ama tabii ki böyle bir iyi galibiyetin vermiş olduğu avantajı hemen 5 gün sonra sahamızda negatif bir şekilde kullanmamak ve bunun değerini anlayarak bu bilinçle maça hazırlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her puan önemli ama tabii ki iç sahada oynuyoruz. Kazanmaya aday olduğumuz bir maçtı. Biraz yavaş oynadık açıkçası. Oyun yönünü çevirirken, topu genişe taşırken biraz daha rakibin yerleşmesine müsaade edecek kadar yavaştık. Yine ceza sahasında pozisyonlar oluştu ama istediğimiz yoğunluklar değildi. İkinci yarının başlangıcından memnun değilim. Bir tık aşağıda başladık ama son yarım saat gerçekten büyük bir baskı oluştu. Rakip bir kontra atak takımı. Dönen topları çabuk kazanmaya başladık. Bir korner golüyle de maçı kazandık. Dediğim gibi çok memnun olmadığım periyotlar var ama son bölümdeki kazanma arzusu ve bunun yüklenmesi gerçekten takımım adına değerli. İki maçtır sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı için onlara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir takımız. Herkes ilk 11 başlayamıyor. Burada gerçekten mental olarak güçlü duruyorlar. Takıma katkı sağlıyorlar. Bugün de bu gerçekleşti ve çok değerli bir 3 puan aldık. Genel manada oyunun daha dominant tarafı, kazanmaya daha yakın olan tarafı bizdik. Bunun sonucunda 3 puan almak taraftarımız önünde sevindirici" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        7 yıl sonra annesiyle yeniden tanışan ve ilk kez 'anne' diyen Nazar: Rebecca kötü değil, iyiymiş

        Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından Alman annesi Rebecca S.'den (30) kaçırılan ve 7 yıl sonra polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S. (8), haberin ardından Türkiye'ye gelen annesi ile yeniden tanıştı. Rebecca S. ile oğlu Nazar S., pedagog eşliğinde tanışıp, oyun oynarken; ilk kez 'anne' diyen...
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme