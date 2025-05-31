İlhan Palut: Geleceğimin ne olacağını bilmiyorum

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor'u 5-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maç olmasına rağmen oyuncularının iştahlı bir şekilde karşılaşmayı tamamladığını söyledi.

"KOLAY GOLLER YEDİK" Birçok gol pozisyonu yakaladıklarını belirten Palut, "Yine çok kolay goller yedik. Son iki golü saymazsak 90. dakikaya 3-2 gidilen mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon gelmeden de goller yiyebilen bir takım. Bugün de bir maçta özetini görmüş olduk." diye konuştu. REKLAM Kazanmanın önemine işaret eden Palut, "Kazanarak bitirdik, en azından daha moralle herkes tatile çıkacaktır. Hatayspor'a da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

"GELECEĞİMİ BİLMİYORUM" İlhan Palut, takımdaki geleceğinin henüz net olmadığını söyledi. Rizespor'un sezon sonu ligde kalmasına ilişkin Palut, şunları kaydetti: "Bir gazeteci arkadamışımızın yazdığı gibi 'kişilikli futbol oynayan takımlara teşekkür ederiz, yoksa halimiz ne olurdu?...' İyi ki bazı takımlar bazı maçlarda kişilikli futbol sergilediler. Gelecek konusunu bilmiyorum. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Burada sadece ben önemli değilim, Rizespor'un başarılı olması, önemli olan en doğru kararı alabilmek. Şu an için bilmiyorum."