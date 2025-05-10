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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Puan veya puanlar almamız lazımdı - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Puan veya puanlar almamız lazımdı

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor'a karşı mağlup oldukları maçın ardından, "Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:58 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:58
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        "Puan veya puanlar almamız lazımdı"
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puan durumu ortada. Bugün bizim puana belki puanlara Konyaspor'dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman bu önemi sahaya bunun yansımasını görmedim. Puan almamız lazımdı, puanlar almamız lazımdı bu noktasında bir agresiflik maalesef takımımızda yoktur. Bunu da sağlayacak kişi maç hazırlığı noktasında tamamen teknik direktörüdür. Yani benim iyi bir maç hazırlığı bizim için olmamış anladığım kadarıyla. Konyaspor kendi standardında bir oyunla bence çok zorlanmadan maçı kazandık. Evet bulduğumuz gol değerliydi. Oyunu o dakikadan sonra tutabilseydik maç geri de dönebilirdi. Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Evet üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız. Sahaya çıkıp savaşacağız" şeklinde konuştu.

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