İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi

Komedi filmleri yine 'En Çok İzlenenler Listesi'nde ilk sıralarda yer aldı. Yılın ilk 8 ayında komedi filmleri diğer türdeki filmlere oranla sinema salonlarına daha fazla izleyici çekti