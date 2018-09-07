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İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi

07.09.2018 - 11:02 | Güncelleme:

Komedi filmleri yine 'En Çok İzlenenler Listesi'nde ilk sıralarda yer aldı. Yılın ilk 8 ayında komedi filmleri diğer türdeki filmlere oranla sinema salonlarına daha fazla izleyici çekti

  • 1 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    1 | 10

    ARİF V 216
    İzleyici Sayısı: 4.968.462
    Hasılat: 62 milyon 986 bin 200 TL

  • 2 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    2 | 10

    AiLECEK ŞAŞKINIZ
    İzleyici: 4.034.858
    Hasılat: 44.688.478 TL

  • 3 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    3 | 10

    AİLE ARASINDA
    İzleyici Sayısı: 1.904.122
    Hasılat: 21 milyon 145 bin 947 TL
    Toplam İzleyici: 5.288.231
    Toplam Hasılat: 64 milyon 550 bin 725 TL

  • 4 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    4 | 10

    DELİHA 2
    İzleyici Sayısı: 2.106.108
    Hasılat: 24 milyon 589 bin 472 TL

  • 5 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    5 | 10

    HAYAL Mİ GERÇEK Mİ
    İzleyici Sayısı: 1.483.848
    Hasılat: 17 milyon 463 bin 423 TL

  • 6 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    6 | 10

    SONSUZLUK SAVAŞI
    İzleyici Sayısı: 1.909.484
    Hasılat: 27 milyon 308 bin 800 TL

  • 7 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    7 | 10

    DEAPOOL 2
    İzleyici Sayısı: 1.374.225
    Hasılat: 12 milyon 670 bin 396 TL

  • 8 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    8 | 10

    COCO
    İzleyici Sayısı: 982.347
    Hasılat: 12 milyon 423 bin 313 TL

  • 9 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    9 | 10

    JURASSIC WORLD
    İzleyici Sayısı: 909.557
    Hasılat: 12 milyon 692 bin 263 TL

  • 10 İlk 8 ayda yine en çok komedi filmleri izlendi
    10 | 10

    HADİ BE OĞLUM
    İzleyici Sayısı: 964.724
    Hasılat: 11 milyon 363 bin 561 TL

 

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