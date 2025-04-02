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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Spor Ekonomisi İlk çeyrekte borsada sadece Fenerbahçe yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        İlk çeyrekte borsada sadece Fenerbahçe yükseldi

        Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 3,2 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, bu dönemde hisseleri değer kazanan tek spor şirketi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:44
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        İlk çeyrekte sadece Fenerbahçe yükseldi
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        Geçen yıl borsada spor şirketleri üzerinde görülen satış baskısı bu yıl da devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izlenirken, spor şirketlerinin hisselerinde düşüş eğilimi hakim oldu.

        Spor şirketlerinin mali durumu ile yeşil sahalardaki performanslarının genel olarak taraftarlarını memnun etmemesi hisseleri üzerinde yönlendirici oldu.

        Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, ocak-mart döneminde yüzde 4,5 değer kaybetti. Spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 3,2 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, bu dönemde yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

        Zirve ortağı Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk iddiasına devam ediyor. Kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler de hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu.

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        Bu dönemde lider Galatasaray'ın hisseleri ise yatırımcısını yüzde 1,5 kayba uğrattı. Ligin zirvesinden uzak kalan Beşiktaş'ın hisseleri de aynı dönemde yüzde 28,1 değer kaybetti.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisselerinde ise yılın ilk çeyreğinde yatay bir seyir izlendi.

        MART LİDERİ GALATASARAY

        Mart ayında ise yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 7 ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ı yüzde 1 ile Trabzonspor, yüzde 0,8 ile Fenerbahçe izledi. Beşiktaş ise geçen ay yatırımcısına yüzde 22,5 kaybettirdi.

        Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mart ayını 12 milyar 95 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

        Fenerbahçe'yi, 10 milyar 692 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7,5 milyar lira Trabzonspor, 4 milyar 56 milyon lirayla Beşiktaş izledi.

        Borsa'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Şubat 2025, Mart 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

        Şirket Aralık 2024 kapanış fiyatı Şubat 2025 kapanış fiyatı Mart 2025 kapanış fiyatı Mart 2025 aylık değişim (yüzde) 2024 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri
        Fenerbahçe 46,90 48,02 48,38 +0,8 +3,2 12.095.000.000
        Trabzonspor 1,00 0,99 1,00 +1 0 7.500.000.000
        Galatasaray 2,01 1,85 1,98 +7 -1,5 10.692.000.000
        Beşiktaş 4,70 4,36 3,38 -22,5 -28,1 4.056.000.000
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