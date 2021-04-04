AA

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı dış satımın tutarı 50 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, "en iyi ilk çeyrek ihracat" performansı oldu.

Türkiye, ocak-mart döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 4 milyar 327 milyon 858 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 574 milyon 263 dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 arttı.

3 aylık dönemde en fazla ihracat 1 milyar 875 milyon 111 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 766 milyon 300 bin dolarla Bulgaristan, 589 milyon 26 bin dolarla Yunanistan, 481 milyon dolarla İran ve 324 milyon 536 bin dolarla Suriye takip etti.

Söz konusu dönemde yıllık bazda yapılan ihracatın azaldığı tek ülke olan Gürcistan'a ise 291 milyon 884 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 11,8 geriledi.

6 KOMŞU ÜLKEYE YAKLAŞIK 744 MİLYON DOLARLIK KİMYEVİ MADDE VE MAMÜLÜ SATILDI

Türkiye'nin 3 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden ocak-mart döneminde 6 komşu ülkeye 743 milyon 889 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu sektörü 552 milyon 789 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 357 milyon 610 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 917 bin dolarla "gemi ve yat", 2 milyon 711 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri" ve 4 milyon 228 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayi" olarak sıralandı.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.

Bu yılın ocak-mart döneminde komşu ülkelere yönelik ihracat verileri şöyle (1000 dolar):