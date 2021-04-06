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İlk çeyrekteki otomotiv ihracatında en büyük pay yüzde 67'yle AB ülkelerinin oldu

Türkiye ihracatının sektörel bazda son 15 yıldır şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, ilk çeyrekteki ihracatından yüzde 67 pay alan AB ülkelerine 5 milyar 149 milyon 277 bin dolarlık satış gerçekleştirdi. İlk çeyrekte 180'den fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapılırken, Almanya 1 milyar 100 milyon 529 bin dolarla, Fransa 927 milyon 895 bin dolarla ve Birleşik Krallık da 757 milyon 610 bin dolarla ilk üç sırada yer aldı

İlk çeyrekteki otomotiv ihracatında en büyük pay yüzde 67'yle AB ülkelerinin oldu
AA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarlık dış satımla tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşan otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde de başarılı bir performans sergiledi.

İlk çeyrekte 180'den fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak-mart döneminde Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan otomotiv endüstrisinin üç aylık ortalama ihracatı da 2,56 milyar dolar civarında oldu.

OTOMOTİV İHRACATININ YÜZDE 67'Sİ AB ÜLKELERİNE

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-mart döneminde AB ülkeleri Türkiye'nin otomotiv ihracatından yüzde 67 pay alarak ilk sırada yer aldı.

İlk çeyrekte AB ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10 artışla 5 milyar 149 milyon 277 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması ve "Diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dahil olmasıyla diğer Avrupa ülkelerine yüzde 17 artışla 888 milyon 584 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Afrika ülkelerine yüzde 10 artışla 454 milyon 54 bin, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 14 yükselişle 353 milyon 591 bin ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na da yüzde 22 artışla 300 milyon 918 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ANA PAZAR ALMANYA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke oldu.

Söz konusu ülkenin geçen yıl ocak-mart döneminde 971 milyon 156 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 100 milyon 529 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı, yüzde 25 artışla ikinci ana pazar olan Fransa takip etti. 2020'nin ilk çeyreğinde 742 milyon 488 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya bu yılın ilk çeyreğinde ise 927 milyon 895 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a yüzde 20,6 artışla 757 milyon 610 bin dolar, dördüncü sırada yer alan İtalya'ya yüzde 20,5 yükselişle 688 milyon 355 bin dolar ve beşinci sırada yer alan İspanya'ya da yüzde 11'lik artışla 472 milyon 30 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

İlk çeyrekte en çok ihracat yapılan ülke sıralamasında, geçen yılın aynı dönemlerine göre, Belçika yüzde 12,3 artış ve 342 milyon 51 bin dolarla altıncı, Polonya yüzde 27,4 yükseliş ve 313 milyon 370 bin dolarla yedinci, ABD yüzde 16,2 artış ve 308 milyon 306 bin dolarla sekizinci, Slovenya yüzde 3,2 yükseliş ve 302 milyon 138 bin dolarla dokuzuncu ve Rusya da yüzde 13,8 artış ve 156 milyon 549 bin dolarla onuncu oldu.

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