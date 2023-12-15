İlk evim konut kredisi kampanyası başvuru şartları: 2023 düşük faizli ev kredisi ne zaman çıkar, kimleri kapsayacak ve hangi bankalar verecek? - Merak Edilenler Haberleri

İlk evim konut kredisi kampanyası başvuru şartları: 2023 düşük faizli ev kredisi ne zaman çıkar, kimleri kapsayacak ve hangi bankalar verecek? - Merak Edilenler Haberleri

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konut alımını destekleyici adımlar atılacağı açıklanmıştı. Düşük faizli konut kredisi hakkında araştırmalar sürerken en son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, ne zaman verilecek? İşte, ilk evim kredisi başvuru şartları hakkında detaylar...

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."