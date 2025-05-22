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        Haberler Dünya İlk kez bir Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak görevine başladı | Dış Haberler

        İlk kez bir Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak görevine başladı

        AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "misyon mektubu" sundu. Costa, AB'ye mektup sunarak göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:37
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        Filistin temsilcisi ilk kez AB'ye mektup sundu
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        Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "misyon mektubu" sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

        AB Konseyinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Costa'nın siyasi kararı ve girişimlerinin bir sonucu olarak ilk defa bir Filistin temsilcisi görevine bu usulle başladı.

        Filistinli temsilciler, daha önce mektuplarını sadece AB Dış İlişkiler Ofisinin idari düzeydeki protokol başkanlığına sunuyordu.

        Bu kez Avustralya, Kolombiya, Küba, Mısır, Etiyopya, Guyana, Lesotho, Panama, Papua Yeni Gine ile Sao Tome ve Principe ülkelerinin diplomatlarıyla birlikte Filistin temsilcisi için de bir tören düzenlendi.

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        Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle AB'deki görevine başlamış oldu.

        Jadou, mektubunu "AB nezdinde Genel Temsilci" ünvanıyla sundu.

        Bu tören ayrıca diplomatların AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına mektuplarını aynı anda sunması açısından da bir ilki temsil etti.

        Jadou, 26 Kasım 2024'te de Belçika Kralı Philippe'ye misyon mektubu sunarak görevine başlayan ilk Filistin temsilcisi olmuştu.

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