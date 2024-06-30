İlkay Gündoğan sahada, eşi tribünde büyüledi

EURO 2024'te son 16 maçında Almanya, Danimarka'yı Dortmund Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Kai Havertz ve Jamal Müsiala'nın golleriyle 2 - 0 yendi.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, kaptanı olduğu Almanya'nın maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Gösterişsiz ama etkili futboluyla futbolseverleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.