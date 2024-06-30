İlkay Gündoğan sahada, eşi tribünde büyüledi
İlkay Gündoğan; futboluyla, sahada futbolseverleri büyülerken, İtalyan model ve sunucu eşi Sara Arfaoui de Signal Iduna Park'ta görenleri, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
EURO 2024'te son 16 maçında Almanya, Danimarka'yı Dortmund Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Kai Havertz ve Jamal Müsiala'nın golleriyle 2 - 0 yendi.
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, kaptanı olduğu Almanya'nın maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Gösterişsiz ama etkili futboluyla futbolseverleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Sara Arfaoui (sağda), stadyumda sık sık Almanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlkay Gündoğan, futboluyla, sahada futbolseverleri büyülerken, İtalyan model ve sunucu eşi Sara Arfaoui de Signal Iduna Park'ta görenleri, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Arfaoui, İtalya'nın İsviçre'ye yenilerek turnuvadan elenmesinin üzüntüsünü yaşarken, eşinin takımının galip gelmesiyle moral buldu.