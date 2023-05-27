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İlkbahar yağışları ne anlatıyor? Kuraklıktan çıktık mı?

Kurak geçen kış aylarının ardından ilkbaharda yağışlar etkili oldu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Trakya’da, Akdeniz’de ve Anadolu’da kuraklığın sürdüğüne dikkat çekerken, gerçekleşen yağışların kuraklığı bir miktar azaltabileceğini söyledi.

Son dakika: Kuraklık bitiyor mu? Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı: Bir miktar azalacak ama... - Haberler

Nisan ayı, kuraklık haritalarının kahverengiden yeşile dönüştüğü ve bahara uygun bir ay oldu. Meteorolojik olarak yağışlı geçti. Mayıs sonu gelirken bu ay topladığımız yağışlar tıpkı nisan ayında olduğu gibi ortalamaların üzerinde olacak. Böylece 2 ay üst üste normallere göre daha sulak bir ilkbahar yaşamış olacağız. Öncesinde ise kurak geçen kocaman bir kış ve sonbahar (2022) yaşamış, paniğe kapılmıştık.

Alansal yağış normallerine bakınca bu 6 aylık dönemde (Ekim 2022-Nisan 2023) Akdeniz ve Marmara 600 ila 1000 mm arası yağış biriktirebiliyor, İç ve Doğu Anadolu 400 milimetre ve biraz altında yağış topluyor. Bu yağışların büyük kısmı doğu bölgelerde kar şeklinde, batı ve güney kıyılarında ise yağmur halinde gerçekleşiyor.

İstanbul’da da son kış sert geçmedi, şehrin yakın çevresinde önemli bir kar örtüsü birikemedi. Diğer deyişle bu “yağış normalleri” haritasındaki kadar yağmadı.

Nisan ayında ise yağışlar 2.5 kat artınca (ya da haberlerde yer aldığı gibi yüzde 260 artış) 'kuraklıktan çıktık' fikri belirmiş olabilir. Nisan’ın gerçekte yaptığı katkıyı görebilmek için nisana tekil bir ay olarak bakmak yerine uzun yıllar ekim-nisan ortalamaları ile bir karşılaştırma yapabiliriz. Bu ortalama haritaları detayları ve önemli çoğu noktayı kaçırmamıza yol açsa da özet biçimde fikir verebilmesi adına sık kullandığımız bir araç.

KURAKLIK SÜRÜYOR

Son yaşadığımız ekim-şubat dönemi olağanüstü kurak geçmişti ve medyada siyah-kahverengi harita gördükçe içimiz kararıyordu. Nisan yağışları eklenince aşağıdaki renkliliğe ulaşmış olduk:

Bu iki haritayı kıyaslayınca hızla Trakya’da, Akdeniz’de ve Anadolu’da kuraklığın sürdüğü görülebilir. mayıs ayı sonu yaklaşırken bu sulak geçen ayın da katkısıyla bir miktar daha iyileşme olacaktır. Diğer yandan kış yağışlarının yavaş ve uzun süreli beslemesi ile sıkı indiren bahar sağanakları arasında bir “bereket” farkı oluyor. Bu sağanakların büyük kısmı şehirlerin altyapılarına ve denize aktarılıyor, toprak emecek vakit bulamıyor.

SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kuvvetli yağışların sürdüğü Ankara’da hafta sonu da yağmur ihtimali yüksek, en azından şehrin yarısında hava cumartesi ve pazar öğlen saatleri yağışlı olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki en kuvvetli sağanakların rotasında olan başkentte seçim günü 28 Mayıs’ta da gök gürültülü yağış görülecek. Bu yağışlar yine günün erken saatlerinde değil, öğlen-akşam aralığında inecek görünüyor.

İstanbul’da hafta sonu cumartesi yağmur olasılıkları pek yüksek değil, parçalı bulutlu ve güneşli geçen cumartesi sıcaklıklar 18-19°C’lerde, güneş altında ise 25-27°C’lerde hissedilir. Pazar günü İstanbul’da şehrin kuzey ilçeleri ile Boğaziçi çevresinde kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. İstanbul’da şimdilik hayatı etkileyecek bir yağış beklenmiyor.

İzmir’de bu hafta sonu hem cumartesi hem pazar, şehrin kıyıdan uzak iç kesimlerinde kuvvetli sağanak, yer yer dolu yağışı görülebilir. İzmir’de hareketli bir hafta sonu olacak ve yağışlar saat 13:00-18:00 arası en kuvvetli hallerine ulaşacak. Haziran ayı başlarında da bu aralıklı yağmurlar ve hem sıcak hem serin hava bizimle olacak görünüyor.

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