"Başıma gelen en güzel şey"

İlker Kaleli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli katıldığı bir televizyon programında aksanlı İngilizcesi ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Kaleli günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu.

İLKER KALELİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kaan "İlker" Kaleli (d. 11 Mayıs 1984, İstanbul),Türk dizi ve sinema oyuncusu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktadır.