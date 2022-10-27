İlker Kaleli'nin partneri Maggie Civantos kimdir?

2014 yılında Bienvenidos al Lolita'da Fanny karakteri ile ilk önemli rolünü üstlendi. En büyük rolü, 2015'te yayınlanan TV dizisi Vis a vis'in başrolü Macarena'yı oynamak oldu. 2017 yılında Blanca Suárez, Ana Fernández García ve Nadia de Santiago ile birlikte Netflix'te yayınlanan Las chicas del cable adlı ilk İspanyol TV dizisinde yer aldı.

Najwa Nimri'nin oynadığı Vis: El oasis adlı diziye, Macarena rolü ile dönüş yaptı. RTVE serisi olan Malaka'da Salva Reina olarak rol aldı.