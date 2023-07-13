İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 İlkokul kaydı nasıl yapılır, çocuğum hangi okula gidecek?

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2023-2024 eğitim-öğretim yılına doğru ilkokul kayıtları ile ilgili olarak gözler kayıtların hangi günlerde ve nasıl yapılacağına ilişkin sorulara çevrildi. İşte, başta 1. sınıflar olmak üzere yeni yılda ilkokul kayıtları ile ilgili tüm bilgiler ve daha fazlası...