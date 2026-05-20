"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 40. duruşması sona erdi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın savunma yaptı.

Taşkın, savunmasında, 2014 yılında Beylikdüzü'nde CHP İlçe Başkanlığı seçimlerinin ses ve sahne organizasyonlarını yaptığını, 2015 ve 2019 yılları arasında ise Beylikdüzü Belediyesi ile çalıştıklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten bir müddet sonra iştirakler koordinatörlüğünden iş teklifi aldığını anlatan Taşkın, 2019 Ağustos ayının sonlarına doğru Kültür AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladığını belirtti.

Sanık Taşkın, göreve başlamadan hemen önce şirketini eşine devrettiğini, 14 aya yakın görevde kaldığı Kültür AŞ Genel Müdürlüğünden 2020 yılının ekim ayında ayrıldığını ve Erzincan'a taşındığını ifade etti.

İddianamede, Kültür AŞ yönünden muvazaalı ve hileli işlemler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları aleyhine zarar olduğu iddiasıyla suçlandığını aktaran Taşkın, ayrıca İBB'nin yaptığı ihalede aranan yeterlilik şartlarının Kültür AŞ tarafından yapılan alt ihalelerde aranmadığı iddialarıyla ilgili de suçlandığını hatırlattı.

Taşkın, Kültür AŞ'nin sözleşme yaptığı tüm şirketlere karşı sözleşmelere konu olan tüm edinimleri yerine getirdiğini savunarak, "Kültür AŞ tarafından sunulmayan bir hizmet için şirketlerin ödeme yapması ticaretin olağan akışına aykırıdır. Ticari bir sözleşmeye konu olan hak ve edinimlerle ilgili konular, ticaret hukukunun konusu olduğu için rüşvet alma veya suç gelirinin aklanması suçuna konu edilmesi kamu personeli olmayan iştirak şirketi yöneticileri yönünden söz konusu değildir." beyanında bulundu.

İhaleyi kazanacak firmayı kendisinin belirlediği iddialarının doğru olmadığını öne süren Taşkın, "Reklam alanlarının işletilmesi gibi gelir getirici işlerde yetkimi kullanarak ihalesiz pazarlık usulü ile bu alanları işletmeye verebilecekken, neden ihale yapılmasını istediğimin tek nedeni pandemi döneminde rekabetçi bir bedelle Kültür AŞ'nin çıkarını düşünmemdir." savunmasını yaptı.

Serdal Taşkın, yapılan tüm işlemlerde hukuken ve usulen herhangi bir aykırılık bulunmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

TUTUKLU SANIK SERHAT KAPKİ'NİN SAVUNMASI

Duruşmada, sanık Taşkın'ın avukatının savunmasını tamamlamasının ardından, tutuklu sanık Serhat Kapki'nin savunmasının alınmasına geçildi.

Sanık Kapki, diğer tutuklu sanık olan iş insanı Murat Kapki'nin ağabeyi olduğunu söyledi.

İddianamede anlatıldığı gibi sahte fatura almadığını ve hakkında verilen ifadelerin doğru olmadığını savunan Kapki, "Kasadan para alarak ağabeyime götürdüğüm iddiaları doğru değildir. Ağabeyime parayı banka yoluyla göndermişimdir." ifadesini kullandı.

Kapki, hakkında "rüşvet verme", "örgüte yardım etme" ve "kara para aklama" suçlamalarının olduğunu anımsatarak, "Sanıklarla gözaltındayken tanıştım. Reklam işinde ağabeyimle beraber çalıştım. Herhangi bir örgüte üye değilim. Sahte fatura konusunda yapılmış somut bir iddia bulunmamaktadır." diye konuştu.

Duruşma, sanık Kapki'nin savunmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.