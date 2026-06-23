Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu davasının 55. duruşması sona erdi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu davasının 55. duruşması sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 55. duruşması tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İmamoğlu davasının 55. duruşması sona erdi

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu söz aldı.

        Sanık İmamoğlu, "Malumunuz Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldı ve açıkçası bazı detaylardan haberdar oldum. Ne yazık ki ağır işkenceye maruz kalmış. Yoğun bakımda ve maruz kaldığı işkencenin içinde neredeyse 36 saat susuz bırakılması, tırnaklarının çekilmesi ve büyük bir işkenceye tabi tutulması söz konusu." ifadelerini kullandı.

        Burada bulunan insanların ve ailelerinin hedef haline geldiğinin altını çizmek istediğini aktaran İmamoğlu, "Sizin de bu konuda bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Yetkiniz nedir bilmiyorum. Ben hukukçu değilim. Sizin yapabileceğiniz bir şey varsa da yapmanızı öneriyorum çünkü bu davanın bir parçası bu mesele. Gerekli kurumların harekete geçmeye mecburiyeti olduğunu düşünüyorum, davet ediyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        İmamoğlu'ndan sonra tutuklu sanık Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer savunmasını yapmaya devam etti.

        Sanık Doğruer, Sayıştay raporlarında bir usulsüzlüğün bulunmadığını savunarak, "Ben ve ekip arkadaşlarım hukuka aykırı bir iş yapmadık. Biz anonim şirketiz, hukuken istediğimizi çağırma serbestliğine sahibiz. Yan teklif kavramı baştan yanlış bir değerlendirme. İtirafçılar tamamen kendini kurtarmak için konuşmuşlardır. Birkaç kişi kendi kurdukları senaryoda bana rol biçmişlerdir. Anonim şirketiz, şeffaflık sağlamak için belli kriterler belirledik." beyanında bulundu.

        İhale işlemlerinde hiçbir görevi olmadığını, teknik değerlendirmelerin nasıl yapıldığını bilmediğini öne süren Doğruer, Kültür AŞ ihaleye girmeden önce İBB çalışanlarıyla görüşmelerinin olmadığını, ihale alındıktan sonraki görüşmelerin de işin yapılması için yapılan teknik görüşmeler olduğunu savundu.

        Doğruer, ihalede hangi ürünün kaç adet, hangi fiyattan alınacağının belirlendiğini, ancak bunun hangi fiyattan alınacağının kontrol bölümü tarafından değerlendirildiğini anlattı.

        Kontrol mekanizmasının olduğunu, bu mekanizmada kendisinin bulunmadığını savunan Doğruer, sadece ödemelerin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kontrol ettiğini öne sürdü.

        Sanık Doğruer'in avukatının da savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına ertelendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da 8 yıl önce kapanan dosyada 'töre cinayeti' iddiasıyla 1 tutuklama

        Oiyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden, mahkemeye çık...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu